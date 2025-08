Atalanta – Monza in diretta tv e streaming gratis: orario, dove vederla / Amichevole

Gianluca Scamacca in campo con l'Atalanta si scusa per un suo errore - foto ANSA - StadioNews.it

📆 Mercoledì 6 agosto 2025 va in scena un’interessante sfida tutta lombarda tra Atalanta e Monza, valida come test amichevole precampionato. L’incontro si disputerà presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia con calcio d’inizio fissato alle ore 17:00.

❗ La partita si giocherà a porte chiuse, per motivi logistici e organizzativi, ma i tifosi potranno comunque seguirla in diretta streaming gratuita.

🗓 Orario e data

•📅 Data: Mercoledì 6 agosto 2025

•🕔 Orario: Calcio d’inizio alle 17:00

•📌 Luogo: Centro Bortolotti – Zingonia (BG)

•🚪 Accesso allo stadio: Non consentito al pubblico

📺 Dove vedere Atalanta-Monza in diretta streaming gratis

La gara non sarà trasmessa in TV sui canali tradizionali, ma sarà disponibile gratuitamente in streaming grazie al canale YouTube ufficiale Atalanta BC, in collaborazione con Bergamo TV. 🎥🆓

🔴 Streaming gratuito:

•Piattaforma: YouTube – Atalanta BC

•Accesso: Libero, senza abbonamento

•Inizio diretta: Poco prima del calcio d’inizio

Un’occasione perfetta per i tifosi nerazzurri e biancorossi di seguire da casa l’andamento di un’amichevole interessante in vista dell’inizio della stagione.