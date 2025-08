Palermo, c’è il sì di Bardi. Manca solo l’ufficialità

Francesco Bardi è a un passo dal diventare il nuovo portiere del Palermo. L’estremo difensore, svincolato dallo scorso giugno dopo l’esperienza alla Reggiana, ha accettato la proposta biennale del club rosanero: manca solo l’annuncio ufficiale per sancire il suo arrivo in Sicilia.

Il trasferimento di Bardi avverrà parallelamente alla partenza in prestito di Desplanches al Pescara, operazione anch’essa in attesa dell’ufficialità. Il portiere classe ’92, ex Frosinone, era conteso tra Palermo e Union Brescia, ma alla fine ha scelto di vestire la maglia rosanero e approdare in viale del Fante.

Con 407 presenze tra Serie A, Serie B e Liga spagnola, Bardi porta con sé un bagaglio di esperienza importante. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante tra i pali, in attesa di ulteriori valutazioni su Gomis, per il quale si deciderà con ogni probabilità dopo la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma sabato 16 agosto.





LEGGI ANCHE

PALERMO, LUND AL COLONIA

GOMES: “LA PARTITA COL CITY SARA’ EMOZIONANTE”