Cistana: “Sono un veterano della B. Ho scelto lo Spezia perché gioca a tre dietro”

Andrea Cistana si è presentato oggi ufficialmente come nuovo difensore dello Spezia. Accostato nelle scorse settimane anche al Palermo, il centrale ha spiegato in conferenza stampa le ragioni della sua scelta, dichiarandosi pronto a una nuova sfida e forte della sua esperienza in Serie B.

“Questo è un nuovo inizio che affronto con grande motivazione e voglia di mettermi alla prova – ha dichiarato Cistana –. Mi stimola l’idea di alzare l’asticella. Ho scelto lo Spezia anche perché gioca con la difesa a tre, un sistema che volevo sperimentare. Guardando le partite della squadra, ho percepito un’atmosfera coinvolgente, che ti fa venire voglia di scendere in campo. Non vedo l’ora di cominciare”.

Il difensore ha poi sottolineato la sua familiarità con la categoria, ma anche le insidie che presenta: “Sono un veterano della Serie B, ma sappiamo tutti – anche voi – quanto sia un campionato imprevedibile. Il nostro primo obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile. Tutto ciò che verrà dopo sarà un valore aggiunto”.





