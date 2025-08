Di Marzio – “Bardi tra Palermo e Union Brescia: a breve la decisione del portiere”

Francesco Bardi è a un bivio. Il portiere, svincolato dallo scorso 30 giugno dopo l’ultima stagione alla Reggiana, è conteso da Palermo e Union Brescia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rosanero avrebbe messo sul piatto un contratto biennale, mentre il Brescia avrebbe rilanciato offrendo un accordo di due anni con opzione per il terzo in caso di promozione in Serie B.

La scelta di Bardi è attesa nella serata di oggi, 5 agosto, ma nel frattempo il Palermo continua a muoversi sul mercato. Proseguono infatti i contatti con il Cesena per Jonathan Klinsmann: l’obiettivo è chiudere l’operazione con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

In uscita, invece, si avvicina sempre più l’addio di Sebastiano Desplanches. Il portiere della Nazionale Under 21 è promesso sposo del Pescara, con l’annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore. Per lui si prospetta una stagione da titolare in Serie B: una chance importante per crescere e mettersi in mostra.





LEGGI ANCHE

PALERMO, CONTINUA LA TRATTATIVA PER KLINSMANN