Melissano: “Salvatore Esposito? È un nostro calciatore. Lo lasceremo partire se…”

Parla Stefano Melissano. Il direttore sportivo dello Spezia è intervenuto a margine della presentazione dei nuovi acquisti, Cistana e Onofri, soffermandosi anche sul futuro di Salvatore Esposito, uno dei nomi più discussi di questa sessione estiva di mercato.

“Al momento l’unica offerta concreta è arrivata dal Besiktas – ha dichiarato – ma l’operazione non è andata a buon fine. Attualmente Esposito è un nostro giocatore e non ci sono altre trattative in corso. Gli abbiamo comunque promesso che, qualora un club di Serie A dovesse soddisfare le nostre richieste, lo lasceremo partire”.

Il centrocampista, accostato a inizio mercato anche al Palermo, potrebbe dunque lasciare lo Spezia solo in presenza di offerte provenienti dalla massima serie, palcoscenico nel quale Esposito vorrebbe affermarsi dopo l’ottima stagione passata, chiusa con 7 gol e 9 assist in 38 presenze.





