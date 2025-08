Palermo, Lund passa al Colonia / UFFICIALE

Ora è ufficiale: Kristoffer Lund passa al Colonia. L’esterno saluta Palermo e si trasferisce in Germania con la formula del prestito con opzione.

Lo statunitense, chiuso quest’anno dall’arrivo di Augello – destinato a essere il titolare sulla fascia sinistra – cerca una nuova occasione per mettersi in mostra in Bundesliga. Con la maglia rosanero, Lund ha collezionato 72 presenze e realizzato 3 gol.

La nota del Palermo

Il Palermo FC comunica di aver ceduto al FC Colonia il calciatore Kristoffer Lund.





Il difensore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione.

A Kristoffer un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

LEGGI ANCHE

PALERMO, CONTINUA LA TRATTATIVA PER KLINSMANN