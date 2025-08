Rocchi: “Gli arbitri potranno spiegare le decisioni dopo un intervento al Var”

Una svolta importante per la trasparenza nel calcio italiano: dalla prossima stagione, gli arbitri potranno spiegare in diretta – allo stadio e in TV – le decisioni prese dopo un intervento del VAR. Lo ha annunciato il designatore arbitrale di Serie A e B, Gianluca Rocchi, durante il raduno precampionato a Cascia.

“Le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti – ha dichiarato Rocchi –. Abbiamo un gruppo selezionato e vogliamo uniformare linguaggio e contenuti per essere chiari con il pubblico.” Una novità che mira a ridurre le polemiche e migliorare la comunicazione tra arbitri e tifosi.

Rocchi ha però voluto precisare anche i limiti del dialogo: “Siamo aperti al confronto, ma non agli attacchi. Se ci saranno episodi aggressivi, saremo pronti a prendere provvedimenti disciplinari, soprattutto all’inizio della stagione, per dare un segnale forte”.





