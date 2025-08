Palermo – Manchester City, stretta su alcol e bottiglie: ecco le prescrizioni

Il Suap ha emanato una ordinanza che determina l’adozione di misure di sicurezza in occasione della partita amichevole Palermo-Manchester City in programma sabato 9 agosto allo stadio Renzo Barbera.

In particolare, l’ordinanza “vieta la vendita di bevande superalcoliche” e che “la vendita di bevande sia commercializzata in contenitori di vetro e di alluminio o plastica, solo dopo che le stesse siano state versate in contenitori biodegradabili o compostabili”.

La delibera prevede due aree dove saranno attuati i provvedimenti: 1) Area interessata dal fenomeno della “Movida” ricompresa tra via Roma,via Vittorio Emanuele, la Cala e via Meli/piazza San Domenico. Divieto dalle ore 13.00 dell’8 agosto alle ore 07.00 del 10 agosto 2025 e comunque sino a cessata esigenza.





2) Area Stadio (villaggio gastronomico, anello viario esterno alle zone di prefiltraggio le cui barriere sono poste in via Cassarà, via del Carabiniere e via La Loggia, area interna all’impianto sportivo). Divieto dalle ore 7 del 9 agosto alle ore 01 del 10 agosto e comunque fino a cessata esigenza.

LEGGI ANCHE

PALERMO, CONTINUA LA TRATTATIVA PER KLINSMANN