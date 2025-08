Pohjanpalo al CorSport: “Sapevo di venire in un grande club. Sul City…”

“In finlandese antico Pohjanpalo significa aurora boreale“. Comincia così l’intervista all’attaccante del Palermo, rilasciata al Corriere dello Sport e in cui tocca vari temi.

“Sapevo di venire in un grande club, con grandi aspettative e una ricca storia alle spalle. Ma non faccio paragoni perché ogni squadra è diversa. L’anno scorso non siamo riusciti a realizzare il nostro sogno ma non c’è più motivo di parlarne”.

“Ora abbiamo cambiato allenatore e ci sono stati mutamenti nella rosa. L’atmosfera è molto buona, intensità e mentalità che vedo negli allenamenti super positive. I giocatori arrivati provengono quasi tutti dalla A”.





Infine la gara con il City. “Una partita fantastica. Vuol sapere una cosa divertente? A settembre saremo di nuovo uno contro l’altro con le rispettive nazionali perché il 4 è in programma Norve-gia-Fin-landia, che comunque sarà solo un’amichevole”.