Palermo, Bardi firma un biennale. Saric pronto all’addio

Il Palermo ancora attivo sul calciomercato. Il Giornale di Sicilia registra un significativo avanzamento sulla questione relativa a Saric. Il centrocampista bosniaco, da inizio mercato, è stato oggetto di interesse da parte di diverse squadre greche e turche; tuttavia, l’Antalyaspor sembra destinata ad avere la meglio, club con cui ha militato in prestito dai rosanero nella stagione 2023/2024, collezionando 32 presenze e tre reti.

Per quanto riguarda le operazioni in entrata, la situazione legata al portiere si configura come un complesso gioco di incastri che potrà definirsi soltanto nei prossimi giorni. È stato infatti definito il trasferimento di Desplanches al Pescara con la formula del prestito secco: il calciatore ha già raggiunto l’Abruzzo e si attende ora l’ufficialità dell’accordo. In merito alle trattative concluse, Bardi, dopo una breve fase di riflessione, ha deciso di aderire al progetto rosanero sottoscrivendo un contratto biennale. L’estremo difensore classe 1992 era stato lungamente corteggiato anche dall’Union Brescia, squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C.

Bardi rappresenterà per il Palermo un secondo portiere affidabile e sicuro. L’ingresso dell’ex Reggiana completa l’organico degli over portando il totale a 18 giocatori, al netto di chi non rientra più nel progetto tecnico (Saric, Verre e Buttaro – quest’ultimo under). Pertanto, l’arrivo di un ulteriore portiere sarà possibile esclusivamente qualora si verifichi la cessione di Gomis.