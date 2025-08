Foden: “A Palermo sarà partita di alta qualità contro un avversario di buon livello”

Parla Phil Foden. Il talento del Manchester City ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta, durante la quale ha inevitabilmente toccato anche il tema della prestigiosa amichevole contro il Palermo, in programma sabato 9 agosto alle ore 21 allo stadio “Barbera”. Foden ha speso parole di stima per i rosanero, definendoli “un avversario di buon livello”.

“A Palermo sarà una partita di alta qualità. Abbiamo bisogno di ritrovare la forma migliore giocando contro un avversario di buon livello, per arrivare pronti all’inizio della stagione. Sono felice: mi piace sfidare formazioni che non ho mai incontrato prima,” ha dichiarato il fantasista inglese.

L’attesa per l’evento è altissima: il “Barbera”, già sold out, si prepara a vivere una serata da grande occasione. La partita, trasmessa in quasi tutto il mondo, promette spettacolo. Intanto, l’allenatore Pep Guardiola parlerà in conferenza stampa venerdì 8 agosto, direttamente dalla sala stampa di viale del Fante.





