Palermo, cena a Mondello per Inzaghi e lo staff: presente anche Osti

Il Palermo è rientrato in città per proseguire la preparazione estiva e il tecnico Inzaghi, insieme al suo staff, ha colto l’occasione per gustare le specialità siciliane.

La scorsa sera – martedì 5 agosto – si sono infatti ritrovati a Mondello, presso la rinomata trattoria Da Piero, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcune immagini della serata. Il locale, affacciato sul suggestivo golfo, ha fatto da cornice all’incontro.

Dopo una giornata intensa, scandita da una doppia seduta di allenamento, lo staff tecnico si è concesso una serata di relax, alla quale ha partecipato anche il direttore sportivo Osti. Fin dal ritiro in Valle d’Aosta, Osti ha mostrato grande sintonia con l’allenatore piacentino e il suo gruppo di lavoro, come dimostrato anche dai frequenti e lunghi confronti tra di loro.





Un momento conviviale, ma in cui è facile immaginare che non siano mancati riferimenti alla squadra e agli impegni imminenti, soprattutto in vista della prestigiosa amichevole contro il Manchester City, in programma sabato 9 agosto allo stadio “Renzo Barbera”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, SARIC PRONTO ALL’ADDIO

POHJANPALO: “SAPEVO DI VENIRE IN UN GRANDE CLUB”

PALERMO, C’È IL SI DI BARDI