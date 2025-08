Castori: “Serie B? Il Palermo è tra le favorite. Sui rosa sento di sbilanciarmi”

Fabrizio Castori, attuale allenatore del Südtirol, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta, durante la quale ha affrontato diversi temi, molti dei quali inevitabilmente legati al prossimo campionato di Serie B.

Tra le sue considerazioni, Castori ha indicato le squadre che ritiene favorite per la promozione: “Il Palermo, senza dubbio. Il bello di questo campionato è che è imprevedibile, ma sul Palermo mi sento di sbilanciarmi“.

“Anche lo Spezia può dire la sua – ha continuato -. Le retrocesse devono fare attenzione: dopo una caduta è sempre difficile ripartire. Solo il Venezia mi sembra davvero competitivo, anche grazie alla presenza di Stroppa”.





L’allenatore ha poi parlato anche dei suoi colleghi in panchina, citando alcuni nomi importanti: “Stroppa è davanti a me, ha ottenuto tre promozioni. Inzaghi ne ha due, come me. Poi aggiungo D’Angelo. Lo scorso anno hanno fatto molto bene anche Pagliuca e Calabro. Mi piacerebbe rivedere Zeman: un autentico maestro, in campo ti faceva un mazzo così”.

