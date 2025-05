Atalanta, Gian Piero Gasperini è sempre più vicino all’addio

Gian Piero Gasperini è sempre più vicino a lasciare la panchina dell’Atalanta. L’allenatore italiano ha incontrato la dirigenza nerazzurra, e dal confronto è emersa una concreta possibilità di separazione. Il tecnico si è preso 48, massimo 72 ore, per comunicare la sua decisione definitiva.

Durante l’incontro, la società ha ribadito la volontà di proseguire insieme, proponendo a Gasperini un rinnovo fino al 2027, nonostante l’attuale contratto sia in scadenza nel 2026. Tuttavia, l’allenatore sta seriamente valutando l’addio.

Alla base del possibile divorzio non ci sarebbero né motivi economici né legati al calciomercato. Per Gasperini, lasciare significherebbe semplicemente chiudere un ciclo durato nove anni, ricco di successi come il trionfo dell’Europa League nel 2024 e la crescita di giocatori e del club. La dirigenza attende una risposta entro le prossime 72 ore: in caso di addio, sarà necessario avviare subito la ricerca di un nuovo allenatore.





LEGGI ANCHE

PALERMO, ACCELERAZIONE PER LA PROROGA DELLA CONVENZIONE DELLO STADIO