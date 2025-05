Pohjanpalo, testa già alla prossima stagione: “Torneremo più forti”

“Torneremo più forti la prossima stagione. Sempre forza Palermo.” Con queste parole, pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, Joel Pohjanpalo ha indirettamente confermato – se mai ce ne fosse stato bisogno – che continuerà a essere il punto di riferimento offensivo del Palermo. Una conferma di grande peso, soprattutto alla luce dell’impatto avuto dall’ex Venezia sin dal suo arrivo in Sicilia.

Pohjanpalo ha iniziato la sua esperienza a Palermo in modo travolgente, segnando nove gol nelle prime nove giornate dal suo arrivo a gennaio e firmando la sua prima tripletta in maglia rosa nel 5-3 rifilato al Sassuolo al “Barbera”. Dopo un avvio da sogno, però, il suo rendimento è calato in linea con quello di tutta la squadra, che ha chiuso la stagione con l’eliminazione nei preliminari dei playoff contro la Juve Stabia.

Le parole dell’attaccante, tuttavia, infondono fiducia e lasciano ben sperare in vista della prossima annata. Indipendentemente da chi sarà il nuovo allenatore – al posto dell’ormai uscente Dionisi – i rosanero potranno contare sulla leadership e sull’esperienza di Pohjanpalo.





