Gela, c’è il ritorno col Venafro. Vincenzi: “Partiamo dal 3 a 0 ma non sottovalutiamoli”

Dopo un ottimo campionato in Eccellenza A il Gela è ripartito alla grande anche nella fase nazionale playoff battendo nella semifinale d’andata per 3-0 il Venafro. Ne abbiamo parlato con Amedeo Vincenzi.

Stagione positiva, ma adesso è partito un nuovo mini-torneo…

“Annata molto positiva, è assolutamente vero. Anche se non siamo riusciti a vincere il campionato, ma abbiamo vissuto un ottimo percorso e adesso voglia la D più di qualsiasi altra cosa, dare una gioia a questa piazza sarebbe un sogno”.





Anche a livello personale è andata benissimo…

“Sì, sono arrivato a novembre a stagione già iniziata ma per statistiche è stata la mia migliore annata con nove gol all’attivo”.

Primo atto tutto perfetto, 3-0 al Venafro…

“Assolutamente vero, partita impeccabile. Fisicamente abbiamo un po’ faticato, sia per il caldo ma anche e soprattutto per il lunghissimo periodo (quasi due mesi, ndr) senza una gara ufficiale. Siamo stati superiori sotto ogni aspetto”.

Domenica il ritorno in casa loro…

“Sicuramente proveranno a spingere forte sin da subito per tentare di riaprirla, dovremo essere bravi a giocare come sappiamo. Cercheremo di non abbassarci e di concedere loro il pallino del gioco, ma soprattutto guai a sottovalutarli. Finché l’arbitro non fischierà tre volte occorrerà avere massima concentrazione perché c’è la conquista di una finale in ballo”.