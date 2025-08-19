Atalanta, Lookman torna ad allenarsi: per lui multa e sedute a parte fino a settembre

Ademola Lookman è tornato a Bergamo. Chiusa definitivamente la trattativa con l’Inter, l’attaccante nigeriano ha fatto ritorno a Zingonia: al centro sportivo dell’Atalanta c’erano ad aspettarlo i suoi compagni di squadra.

Si è concluso il braccio di ferro con la società: senza un’offerta consona ai parametri richiesti dall’Atalanta, Lookman non ha lasciato il club. A niente è servita la partenza lontano da Bergamo dell’attaccante, che adesso subirà una multa oltre che il decurtazione dallo stipendio di tutti i suoi giorni di assenza. Inoltre il nigeriano si allenerà a parte fino al 2 settembre.

Intanto per la Dea è quasi pronto il sostituto di Retegui, ceduto in Arabia. Ai dettagli la trattativa per portare Krstovic in nerazzurro, l’attaccante arriverà dal Lecce.



