Palermo – Reggiana, la carica di Inzaghi: “Riempiamo il Barbera”
“Riempiamolo“. Una sola parola che accende l’entusiasmo dei tifosi del Palermo. Pippo Inzaghi suona la carica in vista della partita contro la Reggiana, la prima del campionato di Serie B 2025/26.
Il Palermo ha infatti aperto la vendita dei biglietti per la partita: l’avvicinamento all’inizio del campionato è stato trionfale per i rosa tra acquisti di mercato dalla Serie A, amichevoli di lusso come quella contro il Manchester City e il passaggio del turno di Coppa Italia ai rigori contro la Cremonese.
Considerando che gli abbonati sono ormai oltre 15 mila, non è impossibile pensare che si possa arrivare a quota 25 mila: l’incontro è fissato sabato 23 agosto alle ore 21.
LEGGI ANCHE
PALERMO – REGGIANA: INFO BIGLIETTI