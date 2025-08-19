Udinese, Runjaic: “La Carrarese ci ha dato da fare, è stato bello vincere”

Parla Kosta Runjaic. L’allenatore dell‘Udinese è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita vinta contro la Carrarese, che ha permesso ai friulani di staccare il pass per i sedicesimi di finale. L’avversario sarà il Palermo.

“Complimenti alla squadra, una gara importante, davanti ai nostri tifosi e contro un avversario interessante – afferma -. Ci ha dato molto da fare la Carrarese, la gara è stata interessante. Poi bisogna dire che è stato bello su questo nuovo prato, penso valga anche agli avversari. Ora abbiamo qualche giorno per preparaci alla gara contro l’Hellas Verona. Dobbiamo continuare a lavorare su alcune cose, ma è stato bello vincere”.

Sulla condizione fisica dell’Udinese: “Penso sia normale non essere al 100%, i carichi sono stati pesanti. Le prime gare sono importanti ma bisogna prepararsi per tutta la stagione, stiamo affrontando un processo”.



