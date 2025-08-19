Calciomercato Serie B: rinforzo della Reggiana in vista del Palermo. Bari scatenato

Mancano dodici giorni alla chiusura del mercato. Molte squadre di Serie B hanno già completato le operazioni principali, sia in entrata che in uscita, mentre altre stanno lavorando per rinforzare la rosa in vista dell’esordio in campionato, previsto tra meno di cinque giorni.

Tra queste c’è la Reggiana, prossima avversaria del Palermo, vicina a chiudere l’accordo per Andrija Novakovich. L’attaccante, di proprietà del Venezia e reduce dall’esperienza al Bari, dovrebbe presto vestire la maglia granata: si attende soltanto la fumata bianca.

Molto attivo anche il Bari, che in queste ore sta provando a riportare in biancorosso Gaetano Castrovilli. Per l’ex centrocampista della Fiorentina si tratterebbe di un ritorno, dopo la stagione 2016/17 già trascorsa in Puglia. Ma non è tutto: la dirigenza sta lavorando anche per rivedere in rosa Giulio Maggiore, che nello scorso campionato ha collezionato 13 presenze e 3 reti.





