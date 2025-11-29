Athletic Palermo a Favara, Ferraro: “Voglio vedere lo spirito di sempre” ​​

L’Athletic Palermo si prepara a chiudere il suo mini tour de force. Dopo la sconfitta interna contro la Nissa, i nerorosa di Emanuele Ferraro torneranno in campo domenica 30 novembre alle 14.30 allo stadio “Giovanni Bruccoleri” di Favara per affrontare il Castrum Favara.

“Affrontiamo un campo difficile e una squadra di categoria – ha spiegato Ferraro – . Bisognerà lottare su ogni pallone per provare a portare a casa un risultato positivo. In casa, squadre come il Favara hanno sempre qualcosa in più: sarà una partita complicata. Mi aspetto dalla mia squadra lo stesso spirito che stiamo mostrando dall’inizio del campionato”.

Per la trasferta di Favara sono 22 i convocati. Restano fuori per infortunio Bustos, Fastiggi, Lores Varela e Micoli, mentre Sanchez è squalificato.







I convocati

Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak

Difensori: Crivello, Mazzotta, Mori, Palumbo, Panaro, Rampulla, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Maurino, Zaic, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Martinez, Matera