Palermo – Carrarese, i convocati di Inzaghi: out in due
Sono 21 i convocati di Filippo Inzaghi per la sfida contro la Carrarese, in programma sabato 29 novembre alle ore 19.30. Come già anticipato nei giorni scorsi, l’allenatore del Palermo dovrà fare a meno di due giocatori importanti.
Nell’elenco non compaiono infatti Gomes e Gyasi: il francese era vicino al rientro, ma avverte ancora dolore alla spalla quando calcia e lo staff ha preferito non correre rischi. Entrambi i giocatori dovrebbero tornare a disposizione per la gara contro l’Empoli. Rientra invece Ranocchia, che ha scontato il turno di squalifica.
La lista dei convocati
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli