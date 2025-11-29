Palermo - Carrarese, i convocati di Inzaghi: out in due ​​

Sono 21 i convocati di Filippo Inzaghi per la sfida contro la Carrarese, in programma sabato 29 novembre alle ore 19.30. Come già anticipato nei giorni scorsi, l’allenatore del Palermo dovrà fare a meno di due giocatori importanti.

Nell’elenco non compaiono infatti Gomes e Gyasi: il francese era vicino al rientro, ma avverte ancora dolore alla spalla quando calcia e lo staff ha preferito non correre rischi. Entrambi i giocatori dovrebbero tornare a disposizione per la gara contro l’Empoli. Rientra invece Ranocchia, che ha scontato il turno di squalifica.

La lista dei convocati

1 Gomis







3 Augello

5 Palumbo

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

