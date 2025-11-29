Südtirol - Avellino, cambia l'orario: ecco perché, è ufficiale ​​

La Lega Serie B ha ufficializzato una variazione di orario per la sfida tra Südtirol e Avellino, valida per la 14a giornata del campionato 2025/2026. La partita, inizialmente prevista per sabato 29 novembre alle ore 15.00 allo stadio “Druso”, slitta alle 15.30.

La decisione è stata comunicata attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale della Lega B. Il presidente, dopo aver verificato la presenza di “ragioni oggettive” e aver concordato l’intervento con i club coinvolti, ha applicato quanto previsto dall’articolo 27.2 dello Statuto LNPB, modificando parzialmente quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n. 38 del 10 ottobre.

La richiesta di variazione sarebbe legata a un imprevisto logistico che ha coinvolto l’Avellino nella serata di venerdì 28 novembre. Il volo della squadra diretto al Nord Italia è stato infatti cancellato, costringendo il club a riorganizzare la partenza all’ultimo momento. I biancoverdi sono riusciti a raggiungere la destinazione solo nella mattinata del 29, atterrando a Verona con un nuovo volo. Un disguido che ha inevitabilmente ridotto i tempi di trasferimento e preparazione in vista della gara.







Ecco quindi la nuova programmazione del match: Südtirol – Avellino si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15.30, mezz’ora più tardi rispetto all’orario inizialmente stabilito.