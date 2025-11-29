Serie C Girone C, 16a giornata: c’è Picerno – Catania
La 16a giornata del Girone C di Serie C vede il Catania giocare sul campo del Picerno. Domenica il Siracusa fa visita all’Atalanta U23, mentre il Trapani riceve il Monopoli.
LE PARTITE
Sabato 29 novembre
Casertana – Cavese: ore 14.30
Picerno – Catania: ore 14.30
Altamura – Sorrento: ore 17.30
Crotone – Giugliano: ore 17.30
Domenica 30 novembre
Atalanta U23 – Siracusa: ore 14.30
Trapani – Monopoli: ore 14.30
Foggia – Cosenza: ore 17.30
Latina – Audace Cerignola: ore 20.30
Potenza – Casarano: ore 20.30
Lunedì 1 dicembre
Benevento – Salernitana: ore 20.30