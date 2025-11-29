Serie C Girone C, 16a giornata: c'è Picerno - Catania ​​

Serie C Girone C, 16a giornata: c’è Picerno – Catania

Redazione 29/11/2025 11:09

La 16a giornata del Girone C di Serie C vede il Catania giocare sul campo del Picerno. Domenica il Siracusa fa visita all’Atalanta U23, mentre il Trapani riceve il Monopoli.

LE PARTITE

Sabato 29 novembre 

Casertana – Cavese: ore 14.30



Picerno – Catania: ore 14.30

Altamura – Sorrento: ore 17.30

Crotone – Giugliano: ore 17.30

Domenica 30 novembre 

Atalanta U23 – Siracusa: ore 14.30

Trapani – Monopoli: ore 14.30

Foggia – Cosenza: ore 17.30

Latina – Audace Cerignola: ore 20.30

Potenza – Casarano: ore 20.30

Lunedì 1 dicembre

Benevento – Salernitana: ore 20.30

