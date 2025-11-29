Picerno - Catania, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming / Serie C ​​

La sfida Picerno–Catania è uno degli appuntamenti più attesi del Girone C di Serie C. Il match è in programma sabato 29 novembre alle ore 14:30 allo stadio Donato Curcio di Picerno. Ecco tutte le informazioni utili su copertura TV, streaming e diritti di trasmissione.

❌ Picerno–Catania non sarà trasmessa in chiaro

Per questa occasione NON è prevista alcuna diretta in chiaro.

📺 Dove vedere Picerno–Catania in TV

L’unico modo per seguire il match in diretta televisiva è attraverso Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi della Serie C.







👉 Canale: Sky Sport 251

La partita sarà disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto che include la Serie C.

💻 Come vedere Picerno–Catania in streaming

Gli abbonati Sky potranno seguire la gara anche in streaming tramite:

Sky Go – disponibile per smartphone, tablet e PC

NOW – previo abbonamento al Pass Sport

🕒 Orario e luogo della partita

Data: sabato 29 novembre

Calcio d’inizio: ore 14:30

Stadio: Donato Curcio, Picerno