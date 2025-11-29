Picerno – Catania, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla in tv e streaming / Serie C
La sfida Picerno–Catania è uno degli appuntamenti più attesi del Girone C di Serie C. Il match è in programma sabato 29 novembre alle ore 14:30 allo stadio Donato Curcio di Picerno. Ecco tutte le informazioni utili su copertura TV, streaming e diritti di trasmissione.
❌ Picerno–Catania non sarà trasmessa in chiaro
Per questa occasione NON è prevista alcuna diretta in chiaro.
📺 Dove vedere Picerno–Catania in TV
L’unico modo per seguire il match in diretta televisiva è attraverso Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi della Serie C.
👉 Canale: Sky Sport 251
La partita sarà disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto che include la Serie C.
💻 Come vedere Picerno–Catania in streaming
Gli abbonati Sky potranno seguire la gara anche in streaming tramite:
Sky Go – disponibile per smartphone, tablet e PC
NOW – previo abbonamento al Pass Sport
🕒 Orario e luogo della partita
Data: sabato 29 novembre
Calcio d’inizio: ore 14:30
Stadio: Donato Curcio, Picerno