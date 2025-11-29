Primavera, Palermo agganciato nel finale: col Pisa finisce 1 - 1 ​​

Il Palermo Primavera ottiene un buon pareggio in casa contro il Pisa, il risultato finale è stato di 1 – 1, con i rosanero che hanno subito la rete del pari nei minuti finali.

Il risultato è positivo solamente perché la selezione toscana si gioca la promozione diretta in Primavera 1 essendo al secondo posto in classifica. Guardando la partita si tratta invece di un risultato sfortunato, con i rosanero che l’hanno sbloccata nel primo tempo con il rigore di Di Mitri e hanno poi difeso il vantaggio pur rimanendo in 10, fino all’89’ con la rete di Mainardi.

La prossima partita del Palermo è in programma sabato 6 dicembre sul campo del Benevento, squadra a metà classifica. Sarà fondamentale fare punti per provare ad allontanarsi dalla zona playout.





