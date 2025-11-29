Empoli in grande forma, ora Dionisi lancia la sfida al Palermo ​​

L’Empoli di Dionisi sta vivendo un momento d’oro. Dopo un avvio difficile, con appena due punti raccolti nelle prime quattro partite sotto la guida dell’ex tecnico del Palermo, la squadra toscana ha completamente cambiato passo, conquistando tre vittorie consecutive – un risultato mai raggiunto dal tecnico durante la sua esperienza rosanero – culminate con il netto 5-0 rifilato al Bari.

Questo recente filotto conferma una verità evidente: Dionisi rende al meglio in piazze meno pressanti e blasonate. L’Empoli sta scalando la classifica e il pubblico toscano mostra di apprezzare con entusiasmo il lavoro dell’allenatore, che aveva già riportato la squadra in Serie A nella stagione 2020-21.

Dionisi proverà a dare ulteriore continuità al momento d’oro nella prossima sfida di campionato contro il Palermo, una gara dal sapore speciale per lui, reduce da una stagione complicata proprio sulla panchina rosanero.







