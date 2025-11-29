Palermo – Carrarese, le formazioni ufficiali
Diverse novità di formazione per il Palermo rispetto alla gara con l’Entella. Bereszynski torna titolare e Pierozzi viene spostato sulla fascia. Rientrano anche Ranocchia e Segre dal primo minuto. Vasic va in panchina, gioca Le Douaron.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 19.30)
PALERMO (3-5-2-): 66 Joronen; 19 Bereszynski, 13 Bani (C), 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 5 Palumbo, 33 Augello; 21 Le Douaron; 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
CARRARESE (3-5-2): 1 Bleve, 3 Imperiale (C), 4 Illanes, 37 Calabrese; 72 Zanon, 18 Schiavi, 17 Zuelli, 70 Hasa, 11 Cicconi; 44 Sekulov, 9 Abiuso.
A disposizione: 99 Fiorillo, 5 Salamon, 6 Oliana, 7 Belloni, 8 Melegoni, 10 Bozhanaj, 13 Bouah, 21 Rubino, 28 Distefano, 32 Finotto, 77 Parlanti, 92 Torregrossa.
Allenatore: Calabro.
Arbitro: Mario Perri (Roma 1).
Primo assistente: Alessandro Costanzo (Orvieto).
Secondo assistente: Glauco Zanellati (Seregno).
Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina).
VAR: Luigi Nasca (Bari).
AVAR: Stefano Del Giovane (Albano Laziale).