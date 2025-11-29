Palermo – Carrarese, la diretta testuale del match / LIVE
Il Palermo non può sbagliare. I rosanero affrontano la Carrarese in una sfida da vincere se si vuole rimanere attaccati al treno delle prime in classifica. A partire dalle ore 19.30, la diretta testuale su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 19.30)
PALERMO (3-5-2-): Joronen; Bereszynski, Bani (C), Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello; Le Douaron; Pohjanpalo.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
CARRARESE (3-5-2): 1 Bleve, 3 Imperiale (C), 4 Illanes, 37 Calabrese; 72 Zanon, 18 Schiavi, 17 Zuelli, 70 Hasa, 11 Cicconi; 44 Sekulov, 9 Abiuso.
A disposizione: 99 Fiorillo, 5 Salamon, 6 Oliana, 7 Belloni, 8 Melegoni, 10 Bozhanaj, 13 Bouah, 21 Rubino, 28 Distefano, 32 Finotto, 77 Parlanti, 92 Torregrossa.