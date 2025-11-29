Rissa tra tifosi di Curva Nord e Sud prima di Palermo - Carrarese ​​

Attimi di tensione si sono registrati fuori dallo stadio “Renzo Barbera” prima di Palermo–Carrarese, quando alcuni tifosi dei gruppi organizzati di Curva Nord e Curva Sud si sono affrontati nella zona del villaggio gastronomico, dando vita a un parapiglia culminato anche nel lancio di bottiglie.

A far degenerare la situazione sarebbe stato il lancio di una bomba carta: il boato ha provocato panico, urla e la fuga dei presenti. Subito dopo l’esplosione, i due gruppi hanno intensificato il confronto con un fitto lancio di bottiglie, trasformando l’area in una scena di caos.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per ristabilire la calma. Al momento non è chiaro se ci siano feriti; sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica degli scontri e individuare i responsabili. Questo episodio si inserisce in un quadro di frizioni già note, che più volte hanno portato alle recenti restrizioni per le trasferte dei tifosi rosa.





