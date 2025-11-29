Palermo – Carrarese, il dato degli spettatori al “Barbera” ​​

Palermo – Carrarese, il dato degli spettatori al “Barbera”

Redazione 29/11/2025 20:46

Sono 21.834 (5330 biglietti venduti) gli spettatori presenti al “Barbera” per Palermo – Carrarese. Numeri in calo rispetto alle prime gare stagionali, complice il momento di forma non brillante della squadra rosanero.

Il dato è inferiore rispetto alle 26.679 presenze registrate in occasione della sfida infrasettimanale contro il Monza e agli 27.077 gli spettatori presenti al “Renzo Barbera” per Palermo–Pescara.

Il record stagionale resta quello del match contro il Modena, quando sugli spalti si contarono 32.922 tifosi. Resta invece imbattuto – seppur in un contesto diverso – il primato dell’amichevole di lusso contro il Manchester City, quando vennero staccati 34.665 biglietti.



