Palermo – Carrarese, il dato degli spettatori al “Barbera”
Sono 21.834 (5330 biglietti venduti) gli spettatori presenti al “Barbera” per Palermo – Carrarese. Numeri in calo rispetto alle prime gare stagionali, complice il momento di forma non brillante della squadra rosanero.
Il dato è inferiore rispetto alle 26.679 presenze registrate in occasione della sfida infrasettimanale contro il Monza e agli 27.077 gli spettatori presenti al “Renzo Barbera” per Palermo–Pescara.
Il record stagionale resta quello del match contro il Modena, quando sugli spalti si contarono 32.922 tifosi. Resta invece imbattuto – seppur in un contesto diverso – il primato dell’amichevole di lusso contro il Manchester City, quando vennero staccati 34.665 biglietti.