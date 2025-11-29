Palermo - Carrarese 5 - 0 LE PAGELLE / Pohjanpalo e Palumbo, qua la mano. E Vasic... ​​

Quando c’è da prendere a calci la crisi il Palermo non bada a spese: 5 a 0 al Pescara l’altra volta e 5 a 0 alla Carrarese stavolta. Ma al di là del risultato rotondo c’è da raccontare qualche piccolo passo avanti nell’interpretazione della partita e nella concretezza finale. Non è il caso di esaltarsi ma è giusto riconoscere che se a Chiavari si era visto qualcosina di buono, contro la Carrarese il Palermo ha finalmente fatto vedere sprazzi di gioco interessante.

Non è un caso che nell’azione più bella dell’anno, tutta di prima (Palumbo – Ceccaroni – Pohjanpalo – Segre), il Palermo ha sbloccato la gara con il primo tiro da fuori area. Da quel momento in poi non c’è stata partita e si sono viste le risposte di carattere dei personaggi più criticati come Segre, Ranocchia e Ceccaroni. Mettiamoci pure che Palumbo sta crescendo ancora (e si è pure sbloccato come goleador) e che con un Pohjanpalo così (tripletta) è difficile non vincere la partita.

L’intensità di gioco non è mai mancata e superato il primo quarto d’ora modesto la squadra si è sbloccata e si è voluta divertire fino alla fine. Due 5 a 0 casalinghi consecutivi in casa non li ricordiamo ma non devono fare perdere di vista la realtà di una squadra che ha ancora tanti margini di miglioramento e che deve continuare a crede nella rimonta.







La classifica è un po’ migliorata (recuperati tre punti al Modena) ma bisogna tenere questo ritmo almeno fino alla fine del girone d’andata. E beffardamente e curiosamente anche l’Empoli di Dionisi – prossimo avversario del Palermo – ha fatto cinque gol davanti ai propri tifosi dando il via a una settimana che sarà ricca di giochi di fuoco.

PALERMO: Joronen 6; Bereszynski 6,5, Bani 7 (dal 38′ s.t. Peda s.v.), Ceccaroni 7 (dal 15′ s.t. Veroli 6); Pierozzi 6, Segre 7,5 (dal 38′ s.t. Brunori s.v.), Ranocchia 6,5, Palumbo 7,5 (dal 15′ s.t. Giovane 6,5), Augello 6; Le Douaron 6 (dal 33′ p.t. Vasic 7); Pohjanpalo 8,5.

CARRARESE: Bleve 5, Imperiale 5, Illanes 5, Calabrese 5; Zanon 5,5, Schiavi 6 (dal 34′ s.t. Parlanti s.v.), Zuelli 5, 5 (dal 6′ s.t. Bozhanaj 5,5), Hasa 6, Cicconi 5,5 (dal 22′ s.t. Belloni s.v.); Sekulov 4,5 (dal 1′ s.t. Finotto 5), Abiuso 4,5(dal 22′ s.t. Rubino s.v.).

Joronen 6: Sessantacinque minuti senza sfiorare palla. Poi deve fare qualcosina che rientra nell’ordinaria amministrazione. Sarebbe un senza voto, gli mettiamo sei perché alla fine non è colpa sua se resta disoccupato.

Bereszynski 6,5: Il suo apporto alla squadra cresce partita dopo partita. Fa il braccetto (e oggi non deve nemmeno sudare troppo) ma non disdegna le incursioni in avanti quando si aprono gli spazi. Prova perfino il tiro dalla lunga distanza.

Bani 7: Appare evidente fin dall’inizio che la sua condizione fisica è nettamente migliorata. Sicuro in difesa – bravo nell’uno contro uno – punto di riferimento nella zona arretrata ma spina nel fianco degli avversari anche sui calci da fermo. Peccato che ad inizio gara sprechi una occasione molto ghiotta con un tiro debole da poca distanza che il portiere riesce a deviare in corner.

(dal 38′ s.t. Peda) s.v.: Per lui un gettone di presenza comunque utile, rileva Bani che è in diffida ed è meglio non rischiarlo.

Ceccaroni 7: Ritrova finalmente la voglia – smarrita da qualche settimana – di andare oltre il compitino. E difatti il gol che mette in discesa la gara nasce proprio da una sua incursione in avanti: è lui a dettare il passaggio a Palumbo e a smistare la palla al centro per Pohjanpalo. A vantaggio acquisito diventa un po’ più prudente ma non meno efficace.

(dal 15′ s.t. Veroli) 6: Fa rifiatare Ceccaroni e finalmente può scrollarsi un po’ di ruggine dalle gambe. Partita semplice ma colpisce positivamente il modo con cui entra in campo.

Pierozzi 6: Partenza con il freno a mano tirato ma via via più sciolto. Interpreta bene il ruolo di esterno e sa quando stringere verso il centro per rendersi pericoloso. Non è la sua migliore giornata ma la sufficienza piena la merita anche perché l’intesa con Bereszynski migliora a vista d’occhio.

Segre 7,5: Ma quanto gli ha bruciato l’esclusione della scorsa settimana? E quanto bene gli ha fatto? Entra in campo con la faccia feroce di chi vuole spaccare il mondo e, dopo un quarto d’ora iniziale confuso come quello di tutta la squadra, il mondo lo spacca davvero con un gol di rabbia, un tiro di collo destro che si è insaccato all’angolino: per la cronaca è il primo gol da fuori area del Palermo. Rabbiosa anche l’esultanza e rabbiosa – oltre che elegante – la ripartenza con cui dà il via al raddoppio d Palumbo, percorre 50 metri di campo palla al piede e crossa al centro per il compagno. Questo è il Segre che si era visto a inizio stagione e che poi si era perso per strada.

(dal 38′ s.t. Brunori) s.v.: Per ora è questo quello che passa il convento, solo sette minuti per farlo sentire comunque protagonista.

Ranocchia 6,5: Possiamo discutere di tutto ma non della sua applicazione alla gara, dell’agonismo che riversa sul terreno di gioco e della voglia di fare bene. Inizia rude come un mediano, cerca qualche buona giocata, qualcosa la indovina e qualcosa la sbaglia, prova il tiro da fuori, dimostra di essere in buona condizione atletica, rinfrancato forse dall’assenza per squalifica che gli ha permesso di tirare il fiato. Rispetto alle ultime gare è sicuramente in crescita e mette lo zampino nell’azione del 3 a 0. Poi si gestisce, la gara è finita e non c’è motivo di sbattersi ancora.

Palumbo 7,5: Bentornato al gol. Benvenuto tra i marcatori rosanero: quello di oggi è il suo primo gol col Palermo. Di piede? No, la sorpresa è che segna di testa ma con una giocata ugualmente di classe perché sul cross di Segre vede il portiere un po’ fuori e lo beffa con una parabola a pallonetto molto angolata. Già prima del gol si era segnalato in giornata perché l’azione del primo gol parte da una sua geniale imbucata per Ceccaroni e prima ancora era andato al tiro senza fortuna. Stesso discorso per la ripresa, è lui a dare verticalità e velocità all’azione di contropiede che sfocia nel 3 a 0. A Chiavari era stato bravo per 40′, stavolta è bravo per almeno 55′: poi Inzaghi lo sostituisce per preservarlo e fargli fare la passerella.

(dal 15 s.t. Giovane) 6,5: Inzaghi gli dà ampio spazio, e lui non si fa pregare: ci teneva a giocare con la sua ex squadra. È una gara in discesa, ovviamente, ma parte bene, con voglia di mettersi in mostra e imbastisce insieme ad Augello una bella azione sul settore di sinistra.

Augello 6: Viaggia a intermittenza, qualche buona chiusura difensiva, qualche cross non all’altezza del suo piede sinistro. Per ora è più pericoloso quando batte le rimesse con le mani in fase offensiva. Però è sicuramente più vivace dal punto di vista agonistico e fa segnare qualche miglioramento rispetto alle ultime prestazioni.

Le Douaron 6: È l’unico che oggi sarà un po’ meno allegro. La sua partita dura mezz’ora per colpo di una botta al viso che costringe Inzaghi a sostituirlo. Prima di allora non aveva fatto cose particolarmente significative, sempre a battagliare nelle mischie nel momento meno felice del Palermo. Quando finalmente c’era da divertirsi è dovuto uscire.

(dal 33′ p.t. Vasic) 7: Se si esclude un colpo di tacco inopinato e incomprensibile che mette in moto l’azione avversaria (Inzaghi lo bacchetterà), la sua partita è più che positiva. Entra bene nonostante il poco preavviso, sembra a suo agio nei meccanismi di squadra, corre avanti e indietro con un senso logico e nell’azione del terzo gol lui si infila in area per cercare il gol in tuffo di testa, creando le condizioni per la rete di Pohjanpalo. Poi prende anche un palo (forse poteva calciare meglio), sfiora il gol anche con un perentorio stacco di testa su cross di Augello e si ostacola con Veroli su cross di Segre a pochi passi dalla porta. A dieci dalla fine finalmente entra nel tabellino perché è lui, con un inserimento intelligente a conquistarsi il rigore. Per colpa del “sacro fuoco” con cui interpreta la gara rimedia anche un’ammonizione inutile. È comunque rinato dopo una lunga “maturazione” in panchina. Per lui il minutaggio futuro aumenterà senz’altro.

Pohjanpalo 8,5: In area di rigore sembra Bud Spencer al saloon quando c’è da menare le mani. Prende e regala botte ma è finalmente motivato, nel senso che trova compagni vicini con cui poter dialogare e per i quali vale la pena sbattersi. E difatti è lui che con grande sapienza apparecchia il tiro di Segre per l’1 a 0 con un tocco delicato (e non semplicissimo) con cui addomestica la palla per il tiro del compagno. È nel cuore dell’azione anche sul secondo gol e poi firma il terzo con una rete non difficile da attaccante opportunista (sesto gol stagionale). Con la serenità di una partita già in cassaforte tira anche il rigore del 4 a 0 spiazzando il portiere e raggiungendo quota sette. E con la fortuna che aiuta gli audaci segna la tripletta personale con un tiro non particolarmente efficace ma con il contributo essenziale del portiere avversario. E sono otto. I conti cominciano a tornare.

