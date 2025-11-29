Segre: "Sono orgoglioso della prestazione, abbiamo dominato" ​​

“Sono orgoglioso, la squadra si meritava questa prestazione“. Lo ha detto Jacopo Segre dopo la vittoria del Palermo contro la Carrarese. Il centrocampista ha analizzato il match. “Dopo giorni di grandi allenamenti si è vista una grande prestazione, non volevamo sbagliare l’approccio di una partita che alla fine è stata dominata”.

“Bisogna essere sempre bravi ad aprirla e poi a chiuderla – prosegue-. Io mi sento un capitano, l’ho dimostrato in questi anni. Do sempre il massimo per questa squadra e questa società. La fascia è una scelta del mister ma io mi sento un capitano”.

“Fischi a Chiavari? Scendiamo sempre per vincere e per dare emozioni a noi e ai tifosi, non ci siamo riusciti e ci siamo rimboccati le maniche. Si è visto lo spirito di una squadra che ha grande fame”.







“Il risultato largo è merito nostro, le partite sono sempre aperte, siamo stati bravi a continuare a spingere. Abbiamo chiuso la partita con il terzo gol nei primi minuti della ripresa. Non era facile ma l’abbiamo fatta sembrare facile”, conclude.

