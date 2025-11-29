Inzaghi: "Abbiamo pressato per 90 minuti, questo è l'atteggiamento giusto" ​​

Dopo due gare il Palermo torna alla vittoria e lo fa in maniera straripante contro la Carrarese. Inzaghi, intervenuto in conferenza, ha parlato di una squadra con la giusta mentalità.



“Si vedeva sin dall’inizio che volevamo segnare, questo è l’atteggiamento giusto. Quando vedo questa squadra fare quello che ha fatto stasera e poi penso al Pescara mi arrabbio, perché so quello che possono fare. Abbiamo qualità ma dobbiamo capire che dobbiamo andare forte”.

“Come avevo detto non è un problema fisico, abbiamo pressato per 90′ – spiega -. Poi le partite si possono vincere o perdere, ma con questo atteggiamento saranno di più quelle che vinceremo. Questo risultato ci faccia arrabbiare e ci dia consapevolezza che siamo forti”.







Inzaghi afferma che “I giocatori e il sistema sono sempre gli stessi. Oggi ci siamo mossi in modo efficace, abbiamo costruito tantissime occasioni. La cosa più positiva della serata sono gli applausi a Vasic, ci tenevo. Ha preso un palo e un rigore, lui voleva andar via ma ho fatto di tutto per tenerlo. E’ un titolare di questa squadra. Deve migliorare, ma potrà darci tanto”.

Poi, i singoli. “Il capitano è Brunori, se non gioca è Bani. Ripartenza? C’è già stata a Chiavari, ho rivisto la partita e sapevo che la strada era quella giusta. Bani, Palumbo e Pohjanpalo si sono presi in groppa la squadra. Adesso diamo continuità ai risultati, il campionato è lungo e c’è tutto il tempo per recuperare terreno. E’ tutto nelle nostre mani”.

“Le Douaron ha preso un colpo in testa ma non è andato in ospedale. Per Vasic auguriamoci non sia nulla, ha preso una botta alla spalla ma spero stia bene”, conclude.

