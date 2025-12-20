Athletic Palermo, con il Ragusa l’ultima partita del 2025 ​​

Ultimo impegno del 2025 per l’Athletic Palermo, che domenica pomeriggio chiuderà l’anno solare al Velodromo. I nerorosa di Emanuele Ferraro scenderanno in campo alle ore 14.30 per affrontare il Ragusa, nell’incontro valido per l’ultima giornata del girone d’andata.

L’Athletic arriva alla sfida da quinto in classifica con 26 punti e con la volontà di riscattare la sconfitta esterna rimediata sul campo del Savoia. Di fronte, però, ci sarà un avversario in ottima salute: il Ragusa è reduce da cinque risultati utili consecutivi, non subisce gol da 408 minuti e nell’ultimo mese e mezzo ha battuto squadre di vertice come Savoia e Acireale.

Per il match contro gli azzurri, Ferraro ha convocato 23 giocatori. Presente anche il nuovo acquisto Martin Perez, che vestirà la maglia numero 33 e potrebbe fare il suo esordio ufficiale con i nerorosa.







I convocati

Portieri: Di Maria, Greliak, Martinez.

Difensori: Crivello, Mazzotta, Mori, Palumbo, Panaro, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini.

Centrocampisti: Anzelmo, Bova, Bongiovanni, Faccetti, Zaic, Zalazar.

Attaccanti: Bonfiglio, Grillo, Matera, Micoli, Perez.

