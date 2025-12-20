L'Athletic Club in visita al Palermo Museum / FOTO ​​

L’Athletic Club ha fatto visita al Palermo Museum, trascorrendo un pomeriggio speciale allo stadio “Renzo Barbera”, all’insegna della storia e delle radici del calcio cittadino. La prima squadra nerorosa è stata ospite del museo nell’ambito della mostra “L’età dei pionieri nei giornali d’epoca”, un percorso che racconta le origini del calcio palermitano attraverso preziosi documenti storici.

Tra i materiali esposti spicca il primo articolo del Giornale di Sicilia che annuncia la nascita dell’Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club, intitolato “L’Athletic club a Palermo”. Un frammento di storia che riporta alle origini del calcio in città e che rappresenta un simbolo forte per l’Athletic Palermo.

Ad accompagnare la squadra in questo viaggio nella memoria è stato il Museum Manager, Giovanni Tarantino, che l’Athletic Club Palermo ha voluto ringraziare per la disponibilità, la competenza e la passione dimostrate nel raccontare una pagina fondamentale della storia sportiva palermitana.







