Calciomercato, Di Marzio - "Salvatore Esposito verso la Sampdoria" ​​

Tra le società più attive in vista dell’inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato c’è anche la Sampdoria, al lavoro per individuare profili utili a rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nome in cima alla lista dei desideri blucerchiati è quello di Salvatore Esposito. Il centrocampista classe 2000, attualmente in forza allo Spezia, potrebbe rimanere in Liguria cambiando però maglia e colori sociali.

Profilo e numeri del centrocampista

In questa stagione Esposito ha collezionato 12 presenze complessive tra Serie B e Coppa Italia, mettendo a referto un gol e due assist. Numeri che si aggiungono a un bilancio complessivo molto positivo con lo Spezia: oltre 100 presenze, 10 gol e 17 assist nelle ultime stagioni.







Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, il regista nato a Castellammare di Stabia è apprezzato per visione di gioco, personalità e qualità sui calci piazzati. Caratteristiche che hanno attirato l’attenzione della dirigenza doriana, pronta a tentare l’affondo già a gennaio.

Strategie blucerchiate: gennaio decisivo

L’interesse per Esposito rientra in un piano più ampio di rafforzamento della Sampdoria, alla ricerca di un elemento in grado di aumentare il tasso tecnico della mediana e dettare i tempi della manovra.

Il possibile arrivo del centrocampista dello Spezia rappresenterebbe solo il primo passo di un mercato invernale che, secondo le indiscrezioni, potrebbe portare a una vera e propria rivoluzione in casa Sampdoria. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la trattativa entrerà nel vivo.

