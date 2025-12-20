Serie A, 16a giornata: si parte con Lazio - Cremonese ​​

Redazione 20/12/2025 11:18

La 16a giornata di Serie A si apre con Lazio – Cremonese, mentre di sera c’è Juventus – Roma. A gennaio si recuperano le partite delle squadre che stanno partecipando alla Supercoppa.

LE PARTITE

Sabato 20 dicembre 

Lazio – Cremonese: ore 18



Juventus – Roma: ore 20.45

Domenica 21 dicembre 

Cagliari – Pisa: ore 12.30

Sassuolo – Torino: ore 15

Fiorentina – Udinese: ore 18

Genoa – Atalanta: ore 20.45

Mercoledì 14 gennaio 

Napoli – Parma: ore 18.30

Inter – Lecce: ore 20.45

Giovedì 15 gennaio 

Verona – Bologna: ore 18.30

Como – Milan: ore 20.45

