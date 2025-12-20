Serie A, 16a giornata: si parte con Lazio – Cremonese
La 16a giornata di Serie A si apre con Lazio – Cremonese, mentre di sera c’è Juventus – Roma. A gennaio si recuperano le partite delle squadre che stanno partecipando alla Supercoppa.
LE PARTITE
Sabato 20 dicembre
Lazio – Cremonese: ore 18
Juventus – Roma: ore 20.45
Domenica 21 dicembre
Cagliari – Pisa: ore 12.30
Sassuolo – Torino: ore 15
Fiorentina – Udinese: ore 18
Genoa – Atalanta: ore 20.45
Mercoledì 14 gennaio
Napoli – Parma: ore 18.30
Inter – Lecce: ore 20.45
Giovedì 15 gennaio
Verona – Bologna: ore 18.30
Como – Milan: ore 20.45