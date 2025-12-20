Avellino – Palermo in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B
Il Palermo, reduce da tre vittorie di fila, affronta l’Avellino in trasferta. Calcio d’inizio alle ore 17.15 di oggi, sabato 20 dicembre. Ma dove vedere la gara in diretta tv e streaming?
Avellino – Palermo in diretta streaming: come vedere la partita
La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti della Serie B. Per seguire il match basta:
Essere abbonati a DAZN;
Accedere tramite smart TV, PC, smartphone o tablet;
Oppure utilizzare dispositivi come Chromecast, Fire Stick, Apple TV o console compatibili.
Oltre alla diretta, DAZN offre anche repliche e highlights on demand.
In alternativa, sarà possibile vedere Avellino – Palermo anche su LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B disponibile su Amazon Prime Video Channels . Attivare il servizio è semplice: 7 giorni gratis, poi 9,99 € al mese.
Avellino – Palermo in tv: tutte le soluzioni disponibili
Chi preferisce seguire la partita in tv potrà farlo in diversi modi:
Tramite smart TV compatibile con DAZN o Prime Video;
Con decoder Sky Q abilitato;
Collegando il PC alla TV con un cavo HDMI;
Oppure trasmettendo la diretta via Chromecast o Fire Stick.
La sfida sarà inoltre disponibile anche su OneFootball, dove è possibile acquistare l’abbonamento a LaB Channel in promozione a 69,99 € per tutta la stagione.