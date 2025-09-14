Athletic Palermo, Ferraro: "Vittoria fondamentale, ci fa capire ciò che siamo" ​​

“Complimenti ai miei ragazzi perché non era una partita semplice “. Emanuele Ferraro, allenatore dell’Athletic Club Palermo, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell’importante vittoria raggiunta dai suoi nella prima in casa (al Velodromo) contro la Vigor Lamezia, risultato finale 2 – 1.

In questo campionato ci sono tutte squadre organizzate e forti – continua – Ferraro -, questa vittoria è fondamentale e importante. Questo risultato ci fa capire ciò che siamo, abbiamo grandi valori”.

Il prossimo impegno dell’Athletic è adesso fuori casa: per la terza giornata di campionato i nerorosa giocheranno in casa della Sancataldese, reduce da una sconfitta in casa contro il Messina.





