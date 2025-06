Athletic Palermo, il presidente Conte: "Stiamo costruendo. Il Velodromo? Siamo fiduciosi" ​​

Gaetano Conte, presidente dell’Athletic Palermo, ha parlato durante una puntata di Calciomercato Live delle ambizioni del club e del futuro imminente con la Serie D alle porte.

“La Serie D è un sogno, siamo una società nata dalla terza categoria 10 anni fa – ha detto conte rispondendo alle domande di Guido Monastra -. Siamo consapevoli delle difficoltà, siamo un gruppo di amici e imprenditori, vogliamo fare un tipo di sport diverso a Palermo dove le cose vengono difficili”.

“Stiamo valutando un po’ di situazioni, siamo vicini a qualche importante ufficializzazione ma non ci sentiamo in ritardo – continua -. Stiamo lavorando molto per rafforzare il comparto dirigenziale, una volta fatto questo inizieremo a valutare il resto. Settimana prossima sarà sicuramente decisiva, daremo un paio di notizie”.





Sul Velodromo: “Stiamo lavorando già da tempo, grazie all’amministrazione comunale, al sindaco e all’assessore Anello abbiamo già ottenuto le fasce orarie per gli allenamenti. Mancano dei documenti, della burocrazia, si sta lavorando per mantenere l’omologazione entro luglio. Ci tengo a chiarire che il campo è in buone condizioni. Da settembre avremo la possibilità di giocare al Velodromo”.

“Sarebbe bello che la Lega ci permettesse di giocare le nostre partite non lo stesso giorno del Palermo – conclude -, in modo tale da avere i tifosi anche per noi. Faremo anche una campagna abbonamenti a tempo debito”.

