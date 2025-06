Palermo, arriva "SuperPippo": ecco le sue cinque "certezze" e il suo staff ​​

Il Palermo di Inzaghi partirà da determinate certezze. Intanto, i protagonisti in campo che si dovranno adattare al modulo del nuovo allenatore. In tal senso, Superpippo potrà ripartire da cinque punti fermi.

Questa l’analisi del Giornale di Sicilia che parla di cinque pilastri a presenti anche nel nuovo corso rosanero. In difesa, i due terzi della linea a tre vedranno certamentee impegnati Magnani e Ceccaroni, per sfruttare rispettivamente senso di posizione e scorribande offensive.

Incognita sul modulo a centrocampo, ma non ci dovrebbero essere dubbi sulla centralità di Segre che giocherà il suo quarto anno a Palermo. “In attacco sarà, invece, il primo campionato insieme a pieno regime di Brunori e Pohjanpalo, dopo un’intesa proficua ma un po’ incostante nella seconda parte della scorsa stagione”, si legge.





Inzaghi che arriverà con tutto il suo staff al seguito. Quattro saranno i collaboratori dell’allenatore e, tra loro, due preparatori. Il vice sarà Maurizio D’Angelo; Luca Alimonta e Daniele Cominotti si dedicheranno alla preparazione atletica. Infine, Simone Baggio nel ruolo di collaboratore tecnico.