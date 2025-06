GdS - "Palermo, Audero bis: Osti lavora con il Como. Nikolaou in stand-by" ​​

Prosegue il calciomercato del Palermo, con il ds Osti impegnato su vari fronti per una rosa più competitiva della precedente. Riguardo la porta, il nome principale è sempre quello di Audero.

Il portiere ha ricordi positivi dell’ultima esperienza in Sicilia e il Como non lo ritiene incedibile: la formula preferita dai rosa, secondo il Giornale di Sicilia, è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di A.

In difesa c’è da monitorare la situazione di Nikolaou in uscita e si attendono sviluppi. A centrocampo tiene sempre banco il nome di Salvatore Esposito, ma con lo Spezia restano aperti i dialoghi per Reca e Elia.





Il quotidiano parla poi delle strategie nel reparto offensivo: non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti ma sono attese delle uscite. In bilico Insigne e Di Mariano.