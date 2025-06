Calciomercato Palermo, per le fasce laterali piace Lazovic ​​

Il calciomercato inizia a scaldarsi e, sebbene siamo ancora alle prime battute, cominciano già a circolare i primi nomi interessanti per il nuovo Palermo targato Filippo Inzaghi, che ha rescisso col Pisa e può praticamente considerarsi il nuovo allenatore dei rosa.

Il tecnico piacentino predilige moduli come il 3-5-2 o il 3-4-1-2, schemi in cui il ruolo degli esterni di centrocampo è fondamentale per spingere sulla fascia in fase offensiva, ma anche garantire copertura e equilibrio in fase difensiva. Non sorprende quindi che il direttore sportivo Osti sia già al lavoro per rinforzare proprio quella zona del campo.

Tra i profili seguiti, secondo quanto riportato da La Gazzetta, ci sarebbe anche quello di Darko Lazović del Verona. Esterno destro di piede naturale, ma capace di adattarsi anche a sinistra, il serbo rappresenterebbe un innesto di grande esperienza.





Con la maglia gialloblù ha collezionato 200 presenze ufficiali, realizzando 17 gol e servendo ben 43 assist dal 2019 al 2025. Il Classe 1990, ha giocato stabilmente in Serie A nelle ultime annate, e potrebbe rivelarsi una pedina preziosa per il nuovo progetto del Palermo.

