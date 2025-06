Silvio Baldini allenatore della Nazionale? "Sarebbe il c.t. ideale" ​​

La Nazionale italiana sta attraversando una fase di forte instabilità. Il commissario tecnico, Luciano Spalletti, è stato esonerato alla vigilia della partita contro la Moldova — poi vinta — e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è ancora alla ricerca del suo successore. In cima alla lista dei candidati c’è Gennaro Gattuso, ma al momento le firme non sono ancora arrivate.

Nel frattempo, circolano numerosi nomi per il ruolo di nuovo c.t. dell’Italia. Tra le ipotesi più suggestive c’è anche quella di Silvio Baldini, reduce dalla vittoria nei playoff di Serie C con il Pescara. Un profilo stimato non solo per le sue competenze tecnico-tattiche, ma anche per il suo stile diretto, schietto e coerente.

Molti lo considerano il candidato ideale per guidare gli Azzurri. Tra questi anche Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, che lo ha elogiato in un’intervista rilasciata a Tuttosport: “Lui entra nella testa. Il paradosso è che nonostante sia un allenatore che ti fa faticare, sudare, esige disciplina, regole, lavoro, tutti dicono una cosa: è un allenatore che ti fa stare bene”.





E se fosse il nome da proporre a Gravina? Foggia non ha dubbi: “L’ideale proprio per i concetti che ti dicevo prima, sarebbe Silvio Baldini, ma spero che abbia da fare con noi…”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, ARRIVA SUPERPIPPO