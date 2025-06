Catania, si separano le strade con Faggiano. Pelligra in città ​​

L’avventura di Daniele Faggiano a Catania sembra ormai giunta al capolinea. Il direttore sportivo salentino si troverebbe in città per definire la risoluzione consensuale del contratto con il club etneo. Al suo posto dovrebbe essere promosso Ivano Pastore, che aveva già temporaneamente ricoperto il ruolo nei mesi scorsi, durante il periodo in cui Faggiano aveva dovuto prendersi una pausa per motivi di salute, poi fortunatamente superati.

Ma Faggiano non è l’unico ad essere tornato a Catania in queste ore. In città ci sono anche il presidente Ross Pelligra e il vicepresidente Vincenzo Grella, arrivati per fare il punto della situazione su diversi temi strategici legati al futuro dei rossazzurri.

Secondo quanto riportato da La Sicilia, tra gli argomenti principali discussi dai vertici societari figurano proprio il destino di Faggiano, la posizione dell’allenatore Toscano, le strategie di calciomercato e la possibile ufficializzazione di Pastore come nuovo direttore sportivo.





Saranno giorni chiave anche sul fronte infrastrutture. La società punta a riacquisire Torre del Grifo, storico centro sportivo, e a rimettere in sesto almeno due campi da gioco, così da poter avviare al più presto la preparazione estiva. Molto, però, dipenderà dalla prossima asta pubblica, di cui ancora si attende la data ufficiale.

