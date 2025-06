Inzaghi al Palermo, ufficiale la risoluzione del contratto con il Pisa ​​

Adesso è ufficiale: Filippo Inzaghi non è più l’allenatore del Pisa. Il club nerazzurro ha comunicato la risoluzione del contratto con il tecnico, che si avvicina così sempre di più alla panchina del Palermo. Manca solo l’annuncio del club rosanero.

La separazione riguarda anche l’intero staff di Inzaghi, pronto a seguirlo nella nuova avventura in Sicilia. Dopo la promozione in Serie A, per l’ex attaccante e il suo gruppo di lavoro era scattato un rinnovo automatico fino al 2027. Ma la scelta è stata un’altra: voltare pagina e tingerla di rosanero.

Il comunicato ufficiale del Palermo è atteso a breve. Inzaghi firmerà un contratto biennale da circa 700mila euro a stagione, con opzione per un terzo anno.





LA NOTA

Il Pisa Sporting Club comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Filippo Inzaghi che, da oggi, lascia l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

La Società ringrazia Filippo Inzaghi, unitamente al suo Staff, per l’opera professionale svolta e per il proficuo e vincente percorso congiunto culminato con la promozione nella Massima Serie.

A loro giungano i migliori auspici per il prosieguo delle rispettive carriere.

