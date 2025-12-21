Athletic Palermo - Ragusa 2 - 0 / LIVE | I nerorosa gestiscono il vantaggio

Athletic Palermo – Ragusa 2 – 0 / LIVE | I nerorosa gestiscono il vantaggio

Redazione 21/12/2025 13:49

40′ p.t. – Grillo calcia dal limite dell’area ma il tiro è altissimo sopra la traversa.

39′ p.t. – Ammonito Bianco per fallo su Grillo.

33′ p.t. – Trovato il raddoppio i padroni di casa provano a gestire il vantaggio.



26′ p.t. – BONFIGLIO TRASFORMA IL RIGORE. Spiazzato Bonagura, 2 – 0 per il Palermo.

25′ p.t. – RIGORE PER IL PALERMO.Bonagura travolge Micoli.

23′ p.t. – GOL DI MICOLI. Athletic Palermo in vantaggio: cross basso di Grillo e tap-in del numero 9, 1 – 0 meritato.

19′ p.t. – Il Palermo arriva al tiro con facilità: Grillo scarica il destro e la palla finisce fuori di un soffio.

16′ p.t. – Occasione per Anzelmo: tiro alto sopra la traversa dal limite dell’area.

8′ p.t. – Grande spinta del Palermo: i padroni di casa vogliono trovare il vantaggio il prima possibile.

2′ p.t. – Athletic a un passo dal vantaggio: Faccetti tutto solo davanti il portiere si fa ipnotizzare. Bella parata di Bonagura.

1′ p.t. – Inizio aggressivo dell’Athletic Palermo, che entra in area avversaria con due cross dalla sinistra.

ORE 14.33 – INIZIA LA PARTITA. Palermo in classico completo nerorosa attacca da sinistra verso destra. Ragusa in completo azzurro.

L’Athletic Palermo affronta il Ragusa nella 17a giornata del Girone I di Serie D. A partire dalle ore 14.30, la diretta testuale del match su Stadionews.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 14.30)

ATHLETIC PALERMO: 22 Greliak; 4 Torres, 6 Crivello, 7 Mazzotta, 9 Micoli, 14 Bonfiglio, 21 Zaic, 28 Anzelmo, 31 Panaro, 44 Grillo, Faccetti.

A disposizione: 85 Martinez, 5 Sanchez, 8 Bongiovanni, 17 Matera, 20 Zalazar, 25 Palumbo, 30 Bova, 33 Perez, 43 Mori.

RAGUSA: 22 Bonagura, 3 Esposito, 4 Bianco, 5 Memeo, 6 D’Innocenzo, 10 Capone, 20 Campanile, 23 Accetta, 25 Palladino, 44 Guzzo, 99 Martorelli.

A disposizione: 1 Esposito, 2 Benassi, 7 Aronica, 8 Battaglia, 9 Sinatra, 11 Rafele, 15 Cantone, 21 Crisci.

