Athletic Palermo – Ragusa 2 – 0 / LIVE | I nerorosa gestiscono il vantaggio
40′ p.t. – Grillo calcia dal limite dell’area ma il tiro è altissimo sopra la traversa.
39′ p.t. – Ammonito Bianco per fallo su Grillo.
33′ p.t. – Trovato il raddoppio i padroni di casa provano a gestire il vantaggio.
26′ p.t. – BONFIGLIO TRASFORMA IL RIGORE. Spiazzato Bonagura, 2 – 0 per il Palermo.
25′ p.t. – RIGORE PER IL PALERMO.Bonagura travolge Micoli.
23′ p.t. – GOL DI MICOLI. Athletic Palermo in vantaggio: cross basso di Grillo e tap-in del numero 9, 1 – 0 meritato.
19′ p.t. – Il Palermo arriva al tiro con facilità: Grillo scarica il destro e la palla finisce fuori di un soffio.
16′ p.t. – Occasione per Anzelmo: tiro alto sopra la traversa dal limite dell’area.
8′ p.t. – Grande spinta del Palermo: i padroni di casa vogliono trovare il vantaggio il prima possibile.
2′ p.t. – Athletic a un passo dal vantaggio: Faccetti tutto solo davanti il portiere si fa ipnotizzare. Bella parata di Bonagura.
1′ p.t. – Inizio aggressivo dell’Athletic Palermo, che entra in area avversaria con due cross dalla sinistra.
ORE 14.33 – INIZIA LA PARTITA. Palermo in classico completo nerorosa attacca da sinistra verso destra. Ragusa in completo azzurro.
L’Athletic Palermo affronta il Ragusa nella 17a giornata del Girone I di Serie D. A partire dalle ore 14.30, la diretta testuale del match su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 14.30)
ATHLETIC PALERMO: 22 Greliak; 4 Torres, 6 Crivello, 7 Mazzotta, 9 Micoli, 14 Bonfiglio, 21 Zaic, 28 Anzelmo, 31 Panaro, 44 Grillo, Faccetti.
A disposizione: 85 Martinez, 5 Sanchez, 8 Bongiovanni, 17 Matera, 20 Zalazar, 25 Palumbo, 30 Bova, 33 Perez, 43 Mori.
RAGUSA: 22 Bonagura, 3 Esposito, 4 Bianco, 5 Memeo, 6 D’Innocenzo, 10 Capone, 20 Campanile, 23 Accetta, 25 Palladino, 44 Guzzo, 99 Martorelli.
A disposizione: 1 Esposito, 2 Benassi, 7 Aronica, 8 Battaglia, 9 Sinatra, 11 Rafele, 15 Cantone, 21 Crisci.