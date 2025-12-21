Padova, Andreoletti: "Palermo? Un onore ma non andremo in gita" ​​

Parla Matteo Andreoletti. L’allenatore del Padova, prossimo avversario del Palermo, ha commentato il pareggio raggiunto dai suoi in casa contro la Sampdoria, sottolineando l’importanza del punto davanti il proprio pubblico.

Sulla preparazione della gara contro il Palermo, che arriva tra Natale e Capodanno: “Da un lato vorrei lasciarli in famiglia, dall’altro è una gara fondamentale e non vogliamo andare a Palermo in gita. Di solito sono più autoritario, questa volta vorrei decidere in modo più collegiale”.

Sulle partite contro Sampdoria e Palermo: “È un onore e un orgoglio. Tre anni fa, come Faedo, anche io ero tra i dilettanti. Per me è un orgoglio ogni domenica giocare queste partite, ma ancora di più lo è ricordare da dove siamo partiti, con poco più di mille spettatori”.







