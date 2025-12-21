Serie D girone I, 17a giornata: l’Athletic ospita il Ragusa. C’è Milazzo – Messina
La 17a giornata del girone I di Serie D vede l’Athletic Palermo ospitare il Ragusa per tornare alla vittoria. Il Messina gioca il derby in casa del Milazzo, mentre il Savoia è in trasferta a San Cataldo.
Il programma
Ore 14.30
Acireale – Vibonese
Athletic Palermo – Ragusa
Enna – Castrumfavara
Milazzo – Messina
Paternò – Nissa
Sancataldese – Savoia
Ore 15
Gela – Gelbison
Igea Virtus – Vigor Lamezia
Sambiase – Reggina