Serie D girone I, 17a giornata: l’Athletic ospita il Ragusa. C’è Milazzo – Messina

Redazione 21/12/2025 12:01

La 17a giornata del girone I di Serie D vede l’Athletic Palermo ospitare il Ragusa per tornare alla vittoria. Il Messina gioca il derby in casa del Milazzo, mentre il Savoia è in trasferta a San Cataldo.

Il programma

Ore 14.30

Acireale – Vibonese



Athletic Palermo – Ragusa

Enna – Castrumfavara

Milazzo – Messina

Paternò – Nissa

Sancataldese – Savoia

Ore 15

Gela – Gelbison

Igea Virtus – Vigor Lamezia

Sambiase – Reggina

